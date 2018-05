Robin Williams sufría demencia antes de morir

El actor Robin Williams sufría demencia antes que se suicidara en agosto de 2014.

El comediante primero fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, pero su comportamiento durante su último año de vida no era característico de dicha enfermedad, por lo que algunos culpaban a las drogas y al alcohol.

Según la biografía "Robin", escrita por el periodista Dave Itzkoff, un segundo diagnóstico hecho por un neuropatologista determinó que el artista padecía demencia con cuerpos de Lewy, un síndrome degenerativo y progresivo del cerebro muy similar al Alzheimer, con proteínas que se acumulan en el cerebro, afectando al pensamiento, la memoria, las emociones y los movimientos corporales.

Así, en el último tiempo Williams comenzó a llorar incontrolablemente, a olvidar sus líneas, y arrastraba sus pies.

Durante el rodaje de "Noche en el museo 2", el actor alcanzó un punto crítico. "Lloraba en mis brazos al final de cada día. Era horrible. Horrible", dijo artista de maquillaje Cheri Minns. "Le dije a su gente, 'Soy una artista de maquillaje. No tengo la capacidad para lidiar con lo que le está pasando'".

La profesional le sugirió a Williams que volviera a hacer monólogos en directo, pero él se resistía: "Simplemente lloraba y me decía, 'No puedo, Cheri. Ya no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser gracioso'".