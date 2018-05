Nicole Block se casó con hijo de Delfina Guzmán

La actriz Nicole Block se casó este fin de semana con Juan Cristóbal Meza, hijo de Delfina Guzmán.

La ceremonia se realizó en su departamento del barrio Lastarria y asistieron los padres de la joven, amigos y el hijo de Meza.

Frente a la ausencia de familiares por parte del novio, Block explicó en LUN que "era algo muy pequeño, entonces si pensábamos en invitar a más gente todo se complicaba".

La ceremonia fue organizada por el productor musical, que es 27 años mayor que la recordada "Picky Picky".

"Me sorprendió. Yo sabía que iba a estar un juez, tenía mi vestido, pero no sabía que él se iba a esmerar tanto en los detalles. Fue mucho más de lo que yo esperaba (...) Estamos muy felices, yo me la lloré toda la verdad. No sabía que uno podía llorar tanto de alegría", declaró.