Antonella Orsini y denuncia contra Abreu: "Si no hablé antes es porque sentí miedo"

La actriz Antonella Orsini, una de las denunciantes del director Herval Abreu, se refirió en conversación con el matinal de TVN, Muy Buenos Días, a las acusaciones realizadas a través de la revista Sábado de El Mercurio.

"Si no hablé antes es porque sentí miedo. Siempre estos procesos son difíciles" dijo Orsini, quien además planteó que "está tan normalizado (los abusos) que uno no tenía con quién hablarlo, era parte de" y agregó que "sentí miedo... miedo de hablar (...) me sentí vulnerable".

La artista además dijo que "las mujeres estamos cansadas de ser vulneradas. Una persona que ocupa el poder de esa manera es totalmente negativo para la sociedad, para los actores y todo el gremio".

"Esto no le ocurre a las mujeres débiles, ninguna mujer es de una forma y la otra, todas pasamos por una gama de colores y sensaciones que hemos vivido. Ahora empecemos a tener ojo, y hay que empezar entre nosotras a fortalecernos, y le pedimos a los hombres que nos ayuden"