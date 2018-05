Fernanda Figueroa y la dolorosa razón de su quiebre: "Joche me maltrató"

La exchica reality Fernanda Figueroa rompió el silencio tras las acusaciones de infidelidad de su expareja, el argentino Joche Bibbó.

Ambos mantuvieron una relación de cuatro años y hace una semana se supo que habían terminado. El oriundo de Córdoba publicó un tierno mensaje en redes sociales donde le agradecía a la hija del "Fantasma" Figueroa" por todo el tiempo juntos, sin embargo ella confesó que detrás de toda esa ternura pública, él le envía mensajes muy distintos a su celular.

La modelo contó en una entrevista exclusiva con "AR13 Magazine" que su ex la sigue hostigando por WhatsApp enviándole constante "insultos".

"Estábamos con problemas desde principios de marzo.. En verdad ya no quería que todo el amor que le tenía se empezara a convertir en odio”, dijo Figueroa.

La exchica reality que ingresó junto a Joche a Doble Tentación comentó que los celos por parte de él fueron gatillando desconfianza en la pareja constantemente, a lo cual no pudo ponerle ningún freno. Incluso, Figueroa afirmó que derivaron en maltrato psicológico.

"Siento como mujer que quizás lo debí haber detenido antes.. Y ahora que está tan en boga el acoso y el abuso hacia la mujer, y la lucha de nosotras para que esto pare,”, afirmó.

La influencer de redes sociales dijo que en casi toda la relación se sintió culpable porque pensaba que hacía algo mal. "Joche nunca me vio, en cuatro años (llora). Yo siempre estuve ahí, mostrándome, y no me vio debido a su desconfianza.”.

Después que Bibbó publicara el tierno mensaje en Instagram, aseguró en otra entrevista que Fernanda le fue infiel, pero la modelo asegura que nunca lo engañó.

“Yo no me quiero meter con su rollo psicológico, pero gracias a que me menoscabó como mujer yo terminé con él.. Yo no soy como él que me está tratando de dejar mal. Yo no lo voy a hacer con él, no de esa misma forma”, precisó.