Christell Rodríguez lloró al contar el bullying que sufrió en el colegio

La cantante Christell Rodríguez lloró al contar el bullying que sufrió de parte de sus compañeros de colegio.

En el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, la joven contó que su infancia fue "muy dura. Me hicieron mucho bullying. Fueron siete años sin parar".

Rodríguez sostuvo que "el problema comenzó cuando tenía 12 años. Fue tanto que me creé una imagen de mí, todo lo que yo era lo apagué. Me convertí en una persona más fría y decidí, para ser aceptada por mis pares, cambiar muchas veces. Después decidí que no tenía que cambiar por ellos y decidí ser yo misma, pero eso me trajo más problemas".

Las burlas, dijo, apuntaban principalmente a su apariencia física: "Se referían a mi persona, a mi físico. Mis compañeras eran altas, bellas…".

El bullying llegó al punto que hasta que rompieron sus lentes ópticos en la cara, recordó.

La ex "Rojo" afirmó que en un principio respondía a las agresiones, pero después "se dejó pisotear porque ya estaba cansada".