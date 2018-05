Nicole Block explicó por qué Delfina Guzmán no fue a su matrimonio

17:09 La actriz de "Tranquilo Papá" se casó este fin de semana con Juan Cristóbal Meza, en una ceremonia que no contó con la presencia de su suegra.

Nicole Block, la joven actriz de las teleseries "El Camionero" y "Tranquilo Papá", se casó este fin de semana con Juan Cristóbal Meza, en una ceremonia a la que no asistió la madre del novio, su colega Delfina Guzmán.

La boda realizada este fin de semana tuvo muy pocos invitados, centrada básicamente en el círculo íntimo de la pareja. De hecho, Block tenía en mente algo mucho más sencillo de lo que surgió.

"Queríamos hacer algo muy sencillo porque pasó tantas veces que me iba a casar y no fue, que al final pensé ya, que sea un trámite no más, como que tiré la esponja", expresó a LUN.

Por la ausencia de su suegra, la actriz respondió que "es que era algo muy pequeño, entonces si pensábamos en invitar a más gente todo se iba a complicaba".

Block y Meza llevaban cuatro años de relación al momento de dar este trascendental paso para sus vidas.