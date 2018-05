Kylie Jenner acaparó las miradas en la gala MET: lució increíble a tres meses de ser mamá

La hermana menor de las Kardashian, Kylie Jenner, sorprendió y acaparó todas las miradas en la gala MET realizada anoche en el Museo Metropolitano de Arte Contemporáneo de Nueva York.

La joven de 20 años que fue madre hace tres meses se lució en un ceñido traje negro de Alexander Wang junto a su pareja, el rapero Travis Scott.

La temática del evento esta vez fue “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" ("Cuerpos celestiales: Moda y la imaginación católica"), y aunque Kylie no usó un traje tan temático, apareció mejor que nunca en su paso por la alfombra roja.

Junto a Travis, ambos combinaron un look negro. Ella llevó un corpiño en satín y velvet y se atrevió a llevar unos pequeños lentes como parte del atuendo. En una declaraciones a Vogue, la empresaria dijo que "quería tener un look más atrevido, por eso los lentes".