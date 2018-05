Nicolás Yunge contó que fue secuestrado y drogado en Inglaterra

El ex chico reality chileno Nicolás Yunge entregó un crudo relato de lo que habría sido un secuestro con consumo de sustancias en Inglaterra, nación donde se radicó a fines de 2017.

En su cuenta de Instagram , el ex integrante de "Perla" y "Amazonas" contó que hace algún tiempo estuvo atrapado por una persona con "problemas mentales" y abuso de drogas, de quienes logró escapar.

"Desde que soy pequeño fui abusado sexualmente, no una vez y no por una persona. Fui golpeado múltiples veces. Asaltado, humillado, burlado (bullying), al punto que mi colegio lo tuve que terminar 4X1. A mis 23 años con todo ese dolor y rechazo que recibí por haber nacido de una forma que yo no elegí en mi país, siempre me quedé callado, ya que era más fácil poner un parche ante las cosas y tratar de sonreír aunque no lo sintiera", contó.

Tras esto, Yunge expresó que "después de años de sufrimiento logré irme de mi país por una mejor vida", agregando que "resulta que en el último tiempo fui secuestrado".

El ex rostro televisivo añadió que la persona con la cual estaba "me drogaba a diario y por eso tengo poca memoria de lo que pasó".

"Tengo pesadillas, logré escapar pero estoy pasando por uno de los momentos más difíciles de mi vida, del cual la verdad no se cuándo será suficiente, ni por qué me ha pasado todo lo que me ha tocado vivir. Pero acá sigo parado y tratando de sonreír", contó.

Para cerra, Nicolás expresó que "espero que si alguien está pasando por algo difícil en su vida sepa que mucha gente lo pasa mal o peor y nunca hay que quedarse callado y buscar ayuda es la mejor opción. Y tener fe que todo pasa por algo y algo mejor vendrá y si existe un Dios espero que este sufrimiento no sea en vano".