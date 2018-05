Julia Fernandes se presentó en la Fiscalía por su accidente con Ignacio Lastra

21:44 La ex pareja del integrante de "Doble Tentación" llegó hasta el Ministerio Público, pero decidió no declarar. "No me acuerdo de nada", señaló.

La modelo Julia Fernandes se presentó durante este martes ante la Fiscalía de Ñuñoa, que está investigando el grave accidente de tránsito que en agosto del año pasado sufrió con su ex pareja, el integrante del reality "Doble Tentación" Ignacio Lastra.

La brasileña arribó cerca de las 16:30 a las oficinas del Ministerio Público, que indagan el choque que dejó al joven con graves quemaduras. Pese a ser un testigo clave del hecho, ella decidió no declarar.

En declaraciones a LUN , Fernandes explicó que en la Fiscalía "me dijeron que no era obligatorio (que declarara) por ser extranjera, así que me fui".

Por las razones de su silencio, Julia contó que "no me acuerdo de nada, igual Ignacio... no nos acordamos de nada".

"Nada de lo que pasó antes (del accidente) ni durante. Nada de lo que pasó en el bar. No me acuerdo si habíamos tomado alcohol o no, se me borró de la memoria, ni sé que hice yo, ni el. (Ninguno de) los dos nos acordamos. Mejor así", cerró.

Tras el accidente Fernandes quedó con diversas fracturas. Gracias a que Lastra la sacó a tiempo del vehículo en llamas quedó con menos secuelas y logró recuperarse a los pocos meses. El chico reality, que quedó con gran parte de su cuerpo quemado, aún está tratando sus lesiones.

Unos tres meses después del accidente, la pareja anunció su quiebre.