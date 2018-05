Fernanda Figueroa: "Si Joche insiste en tratarme de mentirosa yo mostraré todas las conversaciones"

09:34 La modelo y el trasandino revelaron más detalles del quiebre. El ex chico reality reconoció que le faltó el respeto a su ex pareja.

En declaraciones a La Cuarta, Joche Bibbó y Fernanda Figueroa, revelaron más detalles respecto del quiebre de su relación.

El trasandino, luego de publicar en su cuenta de Instagram que "faltar el respeto no está bien", reconoció que fue irrespetuoso con la modelo.

"La mandé a la chucha (sic), pero fue porque al poco tiempo de terminar andaba a los besos con otra persona. Me salí de mí, me sentí herido y le dije cosas que en otras circunstancias no le habría dicho" dijo Bibbó.

El ex chico reality agregó que "en el último tiempo sentí que buscaba lo peor de mí. Ella no lo va a asumir nunca (infidelidad) está escupiendo cosas, no sé con qué fin".

La modelo, en tanto planteó que "si Joche insiste en tratarme de mentirosa, yo voy a mostrar todas las conversaciones que tengo".