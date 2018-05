Viuda de Roberto Bruce por programa de Mega: "Nunca nadie nos llamó y nos dijo nada"

La viuda del periodista Roberto Bruce se refirió al programa de Mega que debutará el próximo lunes y revivirá las últimas horas del Casa 212 en "Efecto Mariposa".

Andrea Sanhueza contó a "Hola Chile" que no está en contra de este tipo de emisiones, pero que de todas maneras es un poco "chocante" saber que será con una representación.

"Cuando me di cuenta que iba tener una representación, fue chocante (...) Nunca nadie nos llamó y nos dijo nada. Yo tampoco sabía que iban a hacer este programa me enteré por las promociones y luego me enteré que iban a hacer representados. No sé si Roberto va a ser representado, pero me imagino que si sale Felipe entonces Roberto igual, pero ya ver el accidente en sí igual es súper fuerte", comentó.

El programa recordará en su primer capítulo el accidente aéreo ocurrido en la isla de Juan Fernández donde fallecieron 21 personas, entre ellas el conductor Felipe Camiroaga y el equipo de TVN.

Sanhueza reiteró que le hubiese gustado que el equipo al menos le contara cuál iba a ser el formato del programa. "Yo no soy quién para decir qué programa se hace o no (...) pero tengo dos niñitas chicas, qué pasa si no me entero y nos encontramos por casualidad con el programa igual lo encuentro delicado y al menos pudo haber una deferencia de haberme avisado".

De todas maneras, más allá de la representación donde tal vez personificarán a su marido fallecido, espera que sea útil por su investigación periodística: "Si hicieron un buen trabajo espero que ayude al juicio que se ha demorado 7 años. Espero que se centre en ese tema y muestre todas las faltas que cometió la FACH".