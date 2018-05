Oriana Marzoli estalló en llanto por bromas en un programa de TV español

Un complicado momento fue el que vivió la chica reality venezolana Oriana Marzoli, quien perdió la paciencia y estalló en llanto por las bromas que le decían las panelistas de un programa de televisión español.

La rubia, que se integraría al nuevo reality de "reyes" y "peones" que prepararía Mega, estaba en el espacio "Supervivientes: En tierra de nadie" junto con otras colaboradoras.

Según lo consignado por Periodista Digital , en medio de una guerra mediática con una de las integrantes del reality, Marzoli fue sacada del estudio. Al volver, expresó toda su molestia con el programa.

"Si el próximo programa me puedo poner en otro sitio, te lo agradecería, de verdad. No puedo más, te lo digo en serio. Hasta un punto llego, pero tengo un límite. Hoy no me hacen gracia las tonterías, solo digo eso", señaló al conductor.

Marzoli afirmó que "fuera de cámara (una panelista) me ha dicho que hacía un papelón. Me decía que me tome la pastilla, y que mis lágrimas eran falsas, ¡así que no me toques las narices!".