Fernanda Urrejola tras congelar sus óvulos el año pasado: "Estoy lista para ser mamá"

El año pasado Fernanda Urrejola se sometió a una criopreservarción de óvulos argumentando que había ido "postergando la decisión de ser madre". Sin embargo, aunque dijo que sería una opción que iría evaluando después, ahora aseguró: "Estoy lista para ser mamá".

Este descubrimiento de la actriz se produjo luego que participara de una campaña donde compartió con madres de diferentes culturas en otros países.

Se trató de un desafío de la marca Bon o Bon de Arcor y su campaña #ActosDeAmor, donde ella debía descubrir que tenían en común todas esas madres. En ese contexto, compartió con mamás de culturas como una ex Amish, nigeriana, india navajo, hindú, china, norteamericana y por supuesto, una chilena.

“Yo estoy lista para ser mamá, si decidiera serlo ahora, podría, ya no me da miedo no ser madre”, acotó después de vivir el desafío. Además, admitió que es una persona muy maternal y que admira profundamente a las madres que tiene a su alrededor, como sus hermanas, sus abuelas y su propia mamá.