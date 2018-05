Canal 13 desvinculó a director asistente de "Bienvenidos" tras denuncia de Aynara Eder por acoso sexual

Canal 13 confirmó la desvinculación de Carlo Pontiggia, quien era director asistente y encargado de la sección "Directo al corazón" del matinal "Bienvenidos".

Esto ocurre luego que el hombre fuera denunciado por acoso sexual por la modelo y actriz Aynara Eder, quien aseguró que los hechos ocurrieron hace un par de años.

Durante su participación en el programa "The Lao" de Canal Vive!, la que no salió al aire pero que fue recogida por Glamorama , la también ex chica reality relató el incidente que habría sufrido con Pontiggia.

"Yo viendo esto, la semana pasada, el fin de semana, lo que pasó con Herval, se me prendió la ampolleta y yo dije ‘¿por qué nunca yo hice la denuncia de lo que me pasó a mí?’. Claro, cuando uno ve desde afuera el tema y dice ‘¿por qué no habló?’, ‘qué es tonta’, ‘¿por qué no dijo nada?’, y claro, porque hay un poquito de miedo", señaló Eder.

Luego de esto la modelo contó que se encontró con el hombre cuando iba a buscar su cheque mensual por su trabajo en "Soltera Otra Vez" y la invitó a almorzar. "Tenemos que conversar, porque tengo un proyecto y necesito que estés conmigo para este proyecto", le habría dicho el director a ella, según su relato.

"‘¿Almorzamos por acá?’. ‘No, por acá, por el canal, no. Conozco un lugar mejor’, me dijo. ‘¿Dónde?’. ‘No, por acá cerca, vamos, si tengo reserva’. ‘Ah, ya’. Dejé el auto afuera. Me subí a su auto y se empezó a alejar mucho", añadió.

"Me dijo ‘vamos a almorzar’. ‘Pero ya nos estamos alejando mucho. ¿Para dónde vamos?’. Y se metió por Marín (...) y entra al motel más conocido", expresó.

Luego de esto, Eder afirmó que el director "entra y, sin vergüenza, se estaciona. ‘Le digo ‘¿qué hacemos acá?’. Me dice ‘no poh, vamos a conversar…’ Y a mí justo me llama mi mamá por teléfono. Aprovecho la instancia y contesto. Él se baja como a anotarse, con la puerta abierta del auto".

"Yo, en ese momento que él entró, saqué una foto al auto, la patente, y por el estacionamiento me empecé a ‘ábrame la puerta del portón’. ‘No’, me dijo, ‘usted no puede estar aquí’. Como que no se puede mostrar a clientes. ‘¡Me da lo mismo!’, le dije. ‘Me abre la puerta ahora o empiezo a gritar’. Me abre la puerta, yo salí corriendo, agarré un taxi y me fui", cerró.

Desde la señal televisiva, que tiene un protocolo activado para este tipo de situaciones, no aclararon si la salida de Pontiggia está vinculada directamente con la acusación.