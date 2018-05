"Titae" Lindl dijo que a Álvaro Henríquez "le queda mucha vida"

08:30 El bajista de Los Tres dijo que la enfermedad del músico "los tomó por sorpresa". "No sabíamos la gravedad del asunto".

El bajista de Los Tres, Roberto "Titae" Lindl, se refirió al estado de salud de Álvaro Henríquez, quien se recupera tras ser sometido a un trasplante de hígado.

El músico, que tiene una larga amistad con el vocalista, dijo a La Tercera que "estamos a la espera de que salga todo bien en este período, porque siento que le queda mucha vida todavía a este gallo".

Lindl contó que la enfermedad de Henríquez "nos tomó por sorpresa. Así como que no cachábamos mucho, porque siempre anda cada uno por su lado. No sabíamos la gravedad del asunto".

En ese sentido, sostuvo que "había momentos donde le costaba moverse, pero más allá de eso, no, no vimos más. Llegaba hasta las tocatas, las hacía y las hacía bien, sin problemas. Salvo la última, donde ya fue todo muy evidente que estaba muy enfermo".

El bajista comentó que la banda está en stand by, a la espera de la evolución del líder.

"El resto de los músicos no sé dónde están, cada cual está con su propia pega, cada cual está en la suya. Es difícil de saber que va a pasar con Los Tres, no tengo idea. Sin la salud de Álvaro, no podemos hacer nada", enfatizó su amigo.