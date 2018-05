La divertida imitación de los Backstreet Boys como las Spice Girls

Los Backstreet Boys sorprendieron al aparecer disfrazados de las Spice Girls.

Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean y Howie Dorough se vistieron como las británicas y realizaron una desopilante presentación en su crucero, que tiene como destino paradisíaco las islas de Turcos y Caicos.

La boy band interpretó "Wannabe", "Say you’ll be there" y "Spice up your life", causando la euforia de sus fanáticas.

"Celebrando todo el poder femenino que nos ha mantenido en marcha durante 25 años", escribieron en Instagram.