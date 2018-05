María Luisa Godoy contó que fue acosada por un profesor a los 15 años

La animadora María Luisa Godoy entregó un sentido testimonio de un episodio de acoso que vivió cuando apenas tenía 15 años, y que involucró a un profesor de su colegio.

Mientras el matinal "Muy Buenos Días" analizaba las denuncias que han aparecido en las últimas semanas, la conductora recordó el hecho, el que ocurrió luego que ella fue castigada por el establecimiento y tuvo que irse a su casa.

"Él me dijo '¿te llevo a tu casa?' y yo le dije igual, feliz, porque mi casa igual quedaba lejos. Y de repente se desvió (...) paró el auto en otro lado y me dijo 'estoy enamorado de usted' y ahí se me tiró encima", contó.

Godoy agregó que el docente era muy cercano a ella, ya que estaba pasando por un complicado momento familiar por la enfermedad de su papá, por lo que el ataque la impactó profundamente en la confianza hacia las personas.

"Me daba harto asco y ese día sí llegué a vomitar a mi casa. Después nunca más lo miré en clases y yo creo que él también se sentía incómodo, nunca más tuve una relación con él, ni lo conversamos y él nunca más intentó nada", agregó.

El episodio, ocurrido hace 20 años, nunca fue relatado a sus padres y recientemente lo reveló a sus compañeras de colegio, quienes no podían creer lo sucedido.