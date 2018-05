Novia de Avicii está destrozada por los comentarios que la culpan por el suicidio del DJ

17:25 Tereza Kacerová se desahogó luego de recibir terribles mensajes, donde incluso le decían que el músico se había quitado la vida porque ya no la soportaba.

La modelo checa Tereza Kacerová , que era la novia del DJ sueco Avicii al momento de su muerte, se desahogó luego de recibir terribles mensajes en las redes sociales, donde la culpan del suicidio del joven músico.

En una carta en su cuenta de Instagram, Kacerová contó que estaba destrozada con los insultos que le llegaban. Algunos incluso dijeron que Tim Bergling -nombre real del DJ- se quitó la vida porque ya no la soportaba.

"Muchos buitres salieron de las sombras. Me has acusado de utilizar a Tim para obtener fama y dinero", afirmó la modelo.

Tereza agregó que "me estoy ahogando en una tristeza que lo abarca todo. La ansiedad llega horas antes de que abra los ojos, no puedo contar la cantidad de veces que he tomado una cerveza, incluso antes de cepillarme los dientes, y tengo que explicarle a Luka (su hijo, que mantenía una relación cercana con el DJ) una y otra vez que Tim puede verlo desde el cielo, pero nunca le volverá a ver".

Luego le habló directamente a quienes la trolean. "Tim habría querido esto, Tim habría querido eso... En primer lugar, ni siquiera tienes el derecho de llamarlo Tim, porque hasta donde sé, Tim no sabía que existías. Así que siéntate. Él es Tim para mí. Para ti es Avicii".

"Si realmente conocieras a Tim, sabrías que estaría disgustado con tu despreciable comportamiento. Él estaría horrorizado. No sabes nada", añadió.

La pareja del sueco cerró enviando un recado a "aquellos que mandaron mensajes y mails a mi familia, amigos y colegas, insultándome". "Busquen ayuda profesional, la necesitan. Búsquense un nuevo hobby, payasos".