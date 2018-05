Loreto Aravena dijo que en Londres la confundieron con Meghan Markle

La actriz chilena Loreto Aravena sorprendió al afirmar que en un viaje a Londres fue confundida con la estadounidense Meghan Markle, novia del príncipe Harry de Inglaterra.

Mientras participaba del matinal "Bienvenidos" de Canal 13, la intérprete de "Susy" en la teleserie "Soltera Otra Vez" respondió a una inquietud de la panelista Mariana Derderián.

"Me quedé mirando a la Loreto y me dije: '¡es igual a Meghan Markle!'", señaló.

Ante esto, Aravena apuntó a que ella no era la primera persona que le decía lo mismo, y en medio de risas dijo que "en Londres me pasó mucho que la gente me decía eso".

Luego, para encontrar más parecidos entre ambas, la nacional afirmó que "ella también es actriz y también está divorciada".

La estadounidense de 36 años mantiene una relación formal con el miembro de la realeza británica desde el año pasado. Ha debido soportar diversas críticas por parte de los ingleses, incluso de corte racista por su origen afroamericano, pero el hijo de Lady Di y el príncipe Carlos la ha defendido con firmeza.

La boda real será el 19 de mayo en la capilla de St. George, en el castillo de Windsor.