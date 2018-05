Daniella Chávez: "Yerko me trató de prostituta, nadie dijo nada y había tres mujeres en el set"

La modelo Daniella Chávez se indignó con Yerko Puchento, el personaje que interpreta el actor Alcaíno, tras su paso por el estelar Vértigo y los dichos en su contra.

Según LUN , Chávez dijo que "Él habla desde la ignorancia. La gente piensa que sólo sé tomarme fotos sexies y no es así" luego de un comentario del personaje sobre las imágenes que ella sube a sus cuentas en redes sociales.

El tema que más la molestó, sin embargo, fue cuando el personaje comenzó a llamarla por un supuesto segundo nombre: "Carlina".

"Yerko, es Daniella Karina, no Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente" replicó Chávez.

Luego la conejita Playboy, en Twitter realizó sus descargos, donde volvió a acusar que el personaje de Daniel Alcaíno le quiso decir prostituta.

Tras su eliminación, Chávez dijo a LUN que "estoy con mucha pena. En el programa no paraba de tiritar. Estaba nerviosa y sigo muy nerviosa. Me siento dolida con Yerko, Diana y Martín. Yerko me trato de prostituta y caliente. Nadie dijo nada y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo".

"A mí poco se me invita a los programas de TV, entonces pones en la balanza el ir o no y el dinero,. Pero por mucho dinero que te pagan no les da el derecho de tratarte así. La embarré con ir" dijo Chávez.

La modelo además sostuvo que "sólo el director me fue a preguntar si estaba bien, le dije que estaba bien, que para la otra se preocupara de las preguntas".