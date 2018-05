María Elena Swett y caso de Herval Abreu: "Esto se ha transformado en un circo y creo que no puede ser"

La actriz María Elena Sweet, reiteró sus palabras sobre el director de TV, Herval Abreu en el reportaje que reveló las denuncias en su contra, y en la que la artista dijo que "olo puedo hablar de lo que conozco de Herval (Abreu) y, en mi opinión, él sería incapaz de violar a una persona. Pero no me atrevería a tocar las palabras de otra mujer que denuncia, ni a ponerme al medio".

En declaraciones a Emol, la actriz dijo que ""Siento que fui súper clara, representa totalmente mi opinión. No me desdigo de ninguna coma. Lo que se diga después de eso, lamentablemente no es responsabilidad mía".

Sweet además criticó la serie de opiniones que se ha generado respecto del caso y planteó que "esto no se puede tratar de lo que opinamos las actrices acerca de las personas abusadas. Creo que hay que darles espacio a las personas que les sucedió, a que las nuevas personas sigan presentando sus casos. Esta no es mi réplica, simplemente estoy en contra de cualquier tipo de abuso y como dije cuando di mi respuesta: jamás me voy a meter en el medio de una denuncia".

"Esto se ha transformado en un circo donde las mujeres salen a opinar al respecto y yo creo que no puede ser. Creo que ya basta. Creo que es bueno opinar, pero ya basta. Siento que mi opinión de algo haría levantar más tierra sobre tierra y ya se opinó lo suficiente" dijo la actriz.