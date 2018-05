Karol Lucero reveló que estuvo a punto de ser dado en adopción

16:41 El animador radial y panelista del matinal del Mega narró su historia personal. "Me siento responsable y culpable porque mi mamá no pudo cumplir sus sueños por mí".

El panelista del matinal de Mega, Karol Lucero, relató esta jornada una experiencia personal a raíz de la conversación que giró en torno al día de la madre.

Lucero reveló que su madre estuvo a punto de darlo en adopción. "Mis padres fueron jóvenes y cuando una mamá es joven posterga sus ideales" dijo el joven locutor radial.

"En una conversación familiar habían decidido entregarme en adopción. Buscar una familia que se hiciera cargo de mi" explicó Lucero, quien agregó que a los siete meses, al momento de su nacimiento prematuro, sus padres ya tenían listos los trámites necesarios.

Sin embargo, dijo el animador, "en el momento de dar a luz, mi mamá se arrepintió y con mi papá deciden echar atrás todo el proceso que habían preparado".

"Al enterarme de la historia me dio pena, pero uno se da cuenta de lo que los padres están dispuestos a hacer por uno" dijo Lucero, quien agregó que "me siento responsable y culpable porque mi mamá no pudo cumplir sus sueños por mí".