Joche Bibbó le dedicó duras plabras a Fernanda Figueroa después de enterarse de su nueva relación

Tras terminar su relación amorosa, Fernanda Figueroa y José Luis “Joche” Bibbo han estado en el centro de los escándalos de la frándulas después las declaraciones que cada uno ha hecho a la prensa.

Entre las acusaciones de un lado y otro, la hija del “Fantasma” Figueroa, dijo que “Joche” la habría maltratado psicológicamente. Mientras que Bibbo aseguró que Fernanda le fue infiel después de estar juntos cuatro años.

Sin embargo, todo se complico aún más entre los ex chicos reality, cuando el programa “Primer Plano” publicó una nota donde mostraban a “Fer” caminando de la mano con otra persona en el aeropuerto de Santiago.

Si bien, la joven no ha desmentido ni confirmado su nueva relación, La cuarta consignó que “Joche” reaccionó con molestia, borrando la fotografía de Instagram donde agradecía el tiempo que pasó con la modelo.

“¡Qué caradura! No estaba equivocado en nada de lo que dije. Después que salió la entrevista en AR13, ella estuvo en mi casa pidiéndome disculpas. (…) Perfecto que tenga una nueva relación, simplemente me dolió la forma en que me enteré”., remató.