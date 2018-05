Denisse Malebrán desclasificó programa radial donde Ignacio Socías y Beno espinosa “bromearon” sobre su vagina

"No había una forma cuerda de abordarlo y sólo me sumí en una vergüenza incomprensible de no entender el 'por qué a mí'", escribió Denisse Malebrán, en una columna en El Mostrador , relatando un episodio de hace cuatro años cuando en un programa de radio online llamado "El amor es más fuerte", hicieron una especie de “concurso” donde proponían cosas que podían caber dentro de la vagina de la artista.

Según detalló, el hecho ocurrió en 2014 y hasta hoy recuerda con malestar lo ocurrido. “Lo que me interesa es instalar como debate el límite que puede tener o no un 'humor irreverente', o entender que sencillamente el mal gusto de un grupo de machistas, que se sobrepasa de la misoginia al descriterio, indolente y deshumanizado, no puede ser aceptado como rutina artística", comentó.

La vocalista del grupo nacional Saiko, explicó que después del programa quisieron justificar la “rutina”, argumentando que existía un rumor de que ella había tenido “un hijo con cada integrante de la banda", a pesar de que solo tiene una hija con el guitarrista que fue por años su pareja.

"Yo puedo entender que a sectores conservadores les descomponga que exista el divorcio y la posibilidad de rehacer tu vida; que sean incapaces de entender que se puede tener una buena relación con una ex pareja y que sea aún más confuso saber que trabajamos juntos y que tenemos una hija que ha crecido en ese ambiente de cariño y respeto", dijo

Tal como escribió la cantante, el programa donde todo ocurrió era conducido por Ignacio Socías, animador de los videos de Frente Fracasados y por Beno Espinosa, creador del canal de YouTube "Dejen Algo".

Fueron ellos quienes pusieron ejemplos como "objetos de gran valor sentimental, como el esperado estadio del Club Deportivo de la Universidad de Chile, o cosas de menor importancia, pero de un porte imponente, como toboganes y/o aviones. (…)Fueron más allá y salieron 'bromas' como que en mi vagina se encontraban restos de los detenidos desaparecidos y también los de Felipe Camiroaga", contó.

MOTIVACIÓN

“No niego que la rabia y pena me duró un tiempo, porque soy madre de tres niñas y pensé en las veces que ellas también podrían ser objeto de este tipo de ataques, pero quedó en el pasado. Hasta hoy", dijo Malebrán. Con ello, aseguró que quiso sacar el tema a relucir por una llamada que recibió el pasado viernes, mientras preparaba un show. "En mi whatsapp empezaron a llegar mensajes de un teléfono desconocido. La persona se identificó como Beno Espinosa, conductor de Fea Latitud, un programa al que me habían invitado y figuraba en mi agenda. (…) a días de estar frente a frente, Beno Espinosa se atrevía a decirme que fue un error que le avergonzaba y que esperaba que recibiera sus disculpas", contó.

Si bien, le respondió que todos podían equivocarse, Denisse aseguró que a los pocos minutos de haber dicho eso analizó lo que estaba pasando. "Pensé que el arrepentimiento tenía más olor a miedo que a otra cosa. Ante la exposición de enfrentarme y que yo montara una revancha en vivo y en directo, prefirió salir del anonimato y asumir su participación por vergüenza a ser desenmascarado", insistió.

Incluso, Beno Espinosa le comentó que bajarían el programa de Youtube. Este fue un precedente para la cantante.

"O sea, jamás dieron señales de arrepentimiento por incorporar en su rutina 'humorística' temas tan sensibles. ¿Además lo mantienen dentro de su canal como un trofeo del que puedes sacar aplausos?", se preguntó.

DISCULPAS

Tras publicarse hoy la columna, el primero en salir al paso fue Beno Espinosa, quien dijo que “hay varios detalles que no son como se relatan acá, lo que dice Denisse Malebrán es cierto. En 2014 hicimos estos chistes. El hecho de estar partiendo en el humor en esa época no me exculpa de nada”, consignó El Desconcierto.

Además se refirió a la invitación al programa donde él participa. “Cuando supe que estaba invitada al programa vi una buena oportunidad de pedir disculpas. En primera instancia las aceptó, como señala en su carta, pero luego cambió de parecer. Ella fue la afectada por los chistes, no voy a cuestionar su cambio de parecer”, agregó.

Y con ello, aseguró que el video de Youtube no fue responsabilidad de él. “Antes de irme de ´el amor es más fuerte´ hablamos esto al aire y pedimos disculpas, por lo menos dos veces. El momento de ese programa no está en mis redes o las de esa radio. Lo subió un seguidor a un compilado que dura más de 4 horas. Por ende, no es algo fácil de encontrar”, concluyó.