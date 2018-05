Cntv ha recibido 80 denuncias por rutina de Yerko Puchento sobre Daniella Chávez

El Consejo Nacional de Televisión (Cntv) ha recibido 80 denuncias por la rutina de Yerko Puchento en Vértigo sobre la conejita Playboy Daniella Chávez.

La joven acusó al actor Daniel Alcaíno, detrás del personaje, de tratarla de prostituta.

Entre las quejas presentadas ante el organismo, los televidentes apuntan a un trato agresivo y denigrante y que el intérprete usó un "eufemismo cobarde" al llamarla Daniela "Carlina".

Esta mañana, Chávez estuvo en "Mucho gusto" de Mega, donde declaró que "he llorado todos los días, porque es fuerte. No hago nada malo y me da pena, porque he luchado durante este tiempo, porque en la televisión también se discrimina".

La joven aprovechó de enviar un mensaje a Alcaíno: "Más que hablar por mí, quiero hablar por todas las mujeres. Creo que el humor hace bien, pero este humor que hace daño, no".

"Paremos de reírnos de estas cosas, ya en Chile no estamos para reírnos de estas tonteras. No estoy pidiendo que me pida perdón, sino que no lo vuelva a hacer", lanzó.