[VIDEO] Daniella Chávez y la rutina de Yerko Puchento: "He llorado todos los días"

La modelo Daniella Chávez se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su molestia con el personaje de Yerko Puchento, el que enfrentó durante su paso por la última edición del programa "Vértigo".

La conejita Playboy llegó hasta el estudio del matinal "Mucho Gusto" para hablar de las acciones legales en contra del actor Daniel Alcaíno, su guionista y Canal 13.

"He llorado todos los días porque es (algo) fuerte, y yo no hago nada malo. Me da pena porque en la televisión también se discrimina bastante. Hay programas donde no me invitan, pese a que la gente me apoya y me quiere, porque también hay prejuicios", señaló.

Chávez afirmó que el comediante la trató de "prostituta" en medio del set, hecho por el que no habría recibido el apoyo ni de las otras mujeres invitadas ni de los animadores Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

Luego de reconocer que se sintió ofendida en su participación en el estelar, la modelo fue recibida en el ex Congreso Nacional por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet (FRVS), para analizar una demanda en contra de los involucrados.