Lorde encabeza el cartel del festival Primavera Fauna

La cantante neozelandesa Lorde lidera el cartel de artistas que se presentarán en la nueva versión del festival Primavera Fauna.

La estrella de 21 años estará de regreso en el país para traer su álbum Melodrama.

El sábado 10 de noviembre, en Espacio Broadway, también se presentarán MGMT, Death Cab For Cutie, At The Drive In, Warpaint, Built To Spill, Javiera Mena, Paul Kalkbrenner, Connan Mockasin, Cuco, Dengue Dengue Dengue, Bronko Yotte, Gus Dapperton, Egyptian Lover, Rubio, Raw-C, Der Nautilus, Aristidez e Iarahei. W O W.

Las entradas comenzarán a venderse este mediodía a través del sistema Puntoticket. Los valores van entre los $61.600 y los $134.400.