Chiqui Aguayo respaldó humor de Yerko: "Toma ciertos riesgos y hay chistes en los que puede equivocarse"

La comediante se refirió al episodio del personaje que interpreta el actor Daniel Alcaíno y Daniella Chávez. "Es un mal chiste, no es una humillación per sé" dijo sobre las palabras que ofendieron a la modelo en Vértigo.

La comediante y panelista del matinal de TVN, Daniela "Chiqui" Aguayo, defendió la rutina del personaje Yerko Puchento, interpretado por el actor Daniel Alcaíno, que ofendió a la modelo y conejita Playboy, Daniella Chávez.

En conversación en el espacio de la señal estatal, Aguayo dijo que "si es una buena broma o una mala broma lo de la Tía Carlina, también pongámonos en el contexto en que estás. Estás en Vértigo. Es distinto también", consignó Glamorama.

"En su contradicción aparece el personaje. Y le achunta un par de veces y se equivoca otro par de veces. Lo que claro que es inconsecuente es un discurso feminista cuando, claramente, es un personaje bien machista. Pero yo creo que uno asume ciertos riesgos cuando vas a Vértigo" planteó la comediante.

Cuando el debate con el resto de los panelistas y conductores del espacio, como Cristián Sánchez, Ignacio Gutiérrez y Karen Bejarano, giró hacia la duda de si la rutina de Alcaíno había sido humillante, Aguayo planteó que "estamos hablando de un chiste. Hizo un juego de palabras con que estaba la Tía Carlina y la Tía Karina. Y después dice 'no, no, no, me equivoqué'. Es un mal chiste, no es una humillación per sé".

"Tengo una teoría. Con esto en ningún caso estoy defendiendo el chiste con Daniella Chávez. Pero estoy diciendo que Yerko Puchento es un personaje que ha tenido, por ejemplo, el monólogo que hizo con el ministro, cuando había dicho que sus hijos eran ‘unos campeones’. Fue una rutina delirante y era muy chistosa y era muy buena" dijo Aguayo.

"Entonces, cuando estás toda la semana haciendo monólogos contingentes, yo entiendo que él toma ciertos riesgos y hay chistes en los que puede equivocarse. Y si uno, como humorista, tampoco toma esos riesgos, no existe y deja de parecer eso que es peligroso de incomodar. Y hay que incomodar" sostuvo.