Diana Bolocco y Martín Cárcamo respondieron a los reclamos de Daniella Chávez por la rutina de Yerko Puchento

Diana Bolocco y Martín Cárcamo, los animadores del programa "Vértigo" de Canal 13, salieron a responder los reclamos de la modelo Daniella Chávez, quien se sintó muy ofendida por las bromas del personaje Yerko Puchento en el estelar.

Durante su participación en el programa "Sigamos de largo", los conductores se refirieron a lo ocurrido con la conejita Playboy, quien señaló que el comediante la trató de "prostituta" y que nadie en el estudio la defendió.

Sobre la "talla", que hacía un juego de palabras con Karina (el segundo nombre de la modelo) y Carlina (el nombre de una recordada casa de la noche santiaguina), Bolocco afirmó que en un primer momento no la entendió.

"La verdad, no entendí la talla de ‘Carlina’, primero, hasta que ella lo hizo saber. Y bueno, mira, está bien. La rutina de Yerko juega al límite. Efectivamente, los chistes que tira están siempre, la mayoría de las veces, pasados, y a la gente le puede molestar y están en su derecho a sentirse pasados a llevar", expresó.

Cárcamo, por su parte, afirmó que "hay dos cosas ahí. Uno, hay que entender como funciona Vértigo. Vértigo, si tú eres invitado, no te limita. O sea, yo puedo estar de acuerdo contigo o no como conductor, y yo, o la Diana, nunca te vamos a limitar ni te vamos a censurar en lo que tú digas. Eso ocurre para los invitados, ocurre para nosotros".

"El programa tiene como regla número uno, en todo orden, libertad absoluta de expresión y no censurar, independiente que arrastra una serie de cosas, que es lo que estamos hablando hoy día, o no se podría hacer el programa", agregó el comunicador.

Por las reacciones que han tenido las rutinas del personaje en el último tiempo, Martín afirmó que "puede haber un sector que lo aplauda en una semana, y ese mismo sector la otra semana se va en contra de él. Es algo bien particular lo que pasa y yo lo aprendí. No sé si estoy representando aquí a Daniel Alcaíno o no. Lo hemos conversado con Diana, Yerko no es Daniel. Yerko habla muchas cosas que Daniel jamás diría y ni siquiera piensa, cree y no comparte. Hay que tener bien claro eso".

Bolocco agregó que "efectivamente hay una sensibilidad tremenda respecto de temas específicos que antes no existía esa sensibilidad. Y él tendrá que revisar su situación, como quienes revisan su rutina respecto de que camino tomar y por donde irse. Y el humor de Yerko es así, juega al límite".

A pesar de esto, los encargados del programa afirmaron que están en un "aprendizaje permanente" para abordar este tipo de situaciones.