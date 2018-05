Zulema Menem culpó a Cecilia Bolocco por distancia entre Máximo y su padre

09:01 "Hace poco tiempo habló conmigo y me dijo que la madre no lo quería mandar" dijo la hija del ex presidente de Argentina sobre su medio hermano, quien ayer la responsabilizó en redes sociales de no poder comunicarse con su papá.

En conversación con el diario La Cuarta , Zulema Menem, hija del ex mandatario argentino y media hermana del hijo de Cecilia Bolocco, Máximo, respondió a las acusaciones que el adolescente realizó en su contra, en las que la responsabilizó de no poder acceder a comunicarse con su padre.

"Es feo que te acusen de algo, yo no tengo nada que ver, al contrario, tengo todos los chats con él, ofreciéndole las veces que quería hablar con papá" dijo Zulema.

La hija del ex presidente trasandino, además, responsabilizó a Cecilia Bolocco de la distancia entre Máximo Menem y su padre. "Si pasan dos años que son los que máximo no viene para acá, realmente me preocuparía de no haber llevado al hijo a ver al padre cuando están tan cerca".

"La última vez hubo una discusión muy fuerte entre Cecilia y mi papá, porque ella ponía como condición para que Máximo entre a su casa, que ninguno de mis dos hijos estén, que yo no esté y mi madre tampoco" dijo Zulema Menem, quien agregó que Máximo Menem "hace poco tiempo habló conmigo y me dijo que la madre no lo quería mandar".

Además, la hija del ex presidente de Argentina criticó los cuestionamientos que el adolescente le realizó por Instagram y señaló que "así no se hacen las cosas".

"Máximo tiene las puertas abiertas todos los días de la vida en la casa de mi padre, en la mía y en todos lados. La mamá es un problema aparte" dijo Zulema.