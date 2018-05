Nicolás Yunge hizo duras acusaciones contra su padre

10:24 "Tengo un asco de ser humano de papá" dijo el ex integrante de "Perla" y "Amazonas"

El ex chico reality Nico Yunge arremetió contra su padre en redes sociales, hecho que ocurre a días de que denunció haber sido secuestrado en Inglaterra.

"Tengo un asco de ser humano de papá" dijo el joven en su cuenta en redes sociales, según consignó La Cuarta.

El ex integrante de "Perla" y "Amazonas" dijo que "que todo el mundo lo sepa y no me voy a quedar callado con nada en mi vida".

Sobre el episodio en Inglaterra, Yunge dijo que "mi papá fue el que me manó a la casa de ese psicópata que es su hermanastro y yo por estar publicando en mis redes sociales que necesito ayuda, ya que le doy asco y vergüenza lo que soy" planteó.