Sabrina Soza por ofensas a Daniella Chávez en Vértigo: "Todo tiene su precio"

La trasandina luego de declarar que la conejita Playboy está "aprovechando el momento" dijo que "no le expusieron un video o una foto, fue un comentario tal como el de la vecina que es chusma y opina de todo el mundo".

La modelo argentina, Sabrina Soza, cuestionó en declaraciones al programa Intrusos, las declaraciones de Daniella Chávez, quien se ofendió tras asistir al programa Vértigo, con la rutina del personaje Yerko Puchento y lo acusó de tratarla de prostituta.

Soza, luego de que Chávez fue al matinal de Mega y terminó llorando al recordar su paso por el estelar de Canal 13, comentó en redes sociales que "eso se llama aprovechar el momento".

En conversación con Intrusos, la trasandina profundizó en los dichos y planteó que "me refiero a que el tema que surgió... no sé si era tan grave. Creo que de repente ponerse en el lugar de víctima hace que uno pueda aprovechar el momento, que no está mal".

Soza además dijo que "no le expusieron un video o una foto. Fue un comentario tal como el de la vecina que es chusma y opina de todo el mundo".

"Si uno sabe que por 2,3,4,5 millones soy capaz de soportar que me puedan decir que soy una tal por cual, voy. Si no puedo soportar, me quedo en mi casa" dijo Soza, quien agregó que "todo tiene un precio".

Consultada por estos dichos, Chávez dijo sentir tristeza "porque es una mujer, estamos luchando todas por lo mismo. Ella en un momento también se sacó fotos sexys, fue chica Reef. Es su opinión, respetable".