Representante de carabinero que quiere ser Mister Chile respondió por acusación de abandono a un hijo

16:49 Anita Almonacid salió al paso de la denuncia presentada por una mujer identificada como Ignacia Alegría, quien aseguró que cabo 2° Carlos Muñoz no se habría hecho cargo del niño.

Anita Almonacid, representante del cabo 2° de Carabineros Carlos Muñoz , quien con autorización de su institución busca transformarse en el próximo Mister Chile, respondió por una mujer que aseguró que tuvo un hijo con él y que lo abandonó.

En conversación con "Intrusos", la representante afirmó que están al tanto de la situación, aunque puso en duda los alcances de la acusación en contra del policía uniformado de la comisaría de Curacaví.

"Primero no sabemos si es cierto. Yo tenía conocimiento de esta situación, bien vagamente, entonces no teníamos conocimiento de que efectivamente Carlos sea el padre de ese niño porque no hay una certeza que lo determine", expresó.

Almonacid agregó que "esto está en las instituciones que corresponden y de los abogados, y sobre todo guardando el respeto porque hay un niño de por medio".

La denunciante, identificada como Ignacia Alegría, aseguró al mismo espacio de La Red que tuvo un hijo con Muñoz, el que está próximo a cumplir 5 años, del cual nunca se habría hecho cargo.

"Estoy chata de que él salga haciéndose el lindo en la tele y más que niegue que tenga un hijo", afirmó, agregando que "con suerte le regaló un juguete, un par de zapato y unos pañales cuando tenía cuatro meses. Incluso, yo le llevaba al niño para que lo viera y hasta ahí no más le llegó lo paternal".

Leticia Soto, madre de la mujer, se sumó a la denuncia y señaló que el postulante al concurso de belleza masculino no se habría preocupado por el niño.