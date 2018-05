Carabinero postulante a Mister Chile y denuncia de expareja: "Estoy realizando los procesos para determinar mi paternidad"

El cabo 2° de Carabineros Carlos Muñoz, quien se hizo célebre por postular al concurso de belleza masculino Mister Chile, respondió a la denuncia presentada por una mujer, quien aseguró que el policía uniformado y modelo abandonó a su hijo.

En su cuenta de Instagram, Muñoz salió al paso de los dichos de Ignacia Alegría, quien en el programa "Intrusos" de La Red lo denunció por supuestamente no hacerse cargo del menor de edad de cuatro años.

Tras reconocer que mantuvo una relación con Alegría, el uniformado afirmó que "en su momento ella me señaló no tener la certeza que yo fuera el padre, por lo que le solicité poder realizar la prueba de paternidad, incluso delante de los padres de ella, a lo que se negaron".

"A pesar de lo que ella me había señalado, por amor a ella y a mi 'supuesto' hijo que venía en camino continuamos con la relación, pero posteriormente fue ella misma quien la terminó, para retomar su relación con la persona que ella decía estar enamorada", continuó.

Muñoz señaló que todo esto ocurrió en paralelo a su ingreso a la institución. "En una oportunidad me dirigí a la ciudad de San Fernando para saber sobre él. Nos reunimos y hablamos en buenos términos, donde le volví a solicitar la realización del examen de paternidad, a lo que ella se negó nuevamente diciendo que estaba en pareja con el padre del niño. En esa oportunidad vi al niño por unos minutos y luego regresé a mi lugar de trabajo. Desde ese momento decidí alejarme por completo para no interferir en la vida de ellos, no tuve más contacto con ella, ni con su familia, ni con el niño", afirmó.

"Me mantuve durante todo el embarazo a su lado, aún sabiendo que quizás no era mi hijo, pero decidí alejarme por todas las situaciones vividas, aceptando que ya no tenía otra opción. Obviamente seguí con mi vida, dedicándome 100% a mis deberes de carabinero, donde además he tenido un comportamiento intachable", añadió.

Tras esto contó que se está asesorando con abogados. "Estoy realizando los procesos para determinar mi paternidad", agregó.

"Con esta declaración no busco exculparme de la responsabilidad que me cabe en los hechos, tan solo reflexiono y me pregunto ¿Por qué ahora? ¿por qué de esta forma? ¿por qué exponer de la manera más inconsciente la integridad de un niño, que nada sabe, ni nada entiende de rencillas y rencores y que será el único en posición de pedir explicaciones?", cerró.