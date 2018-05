Jean Phillipe Cretton repasó a animadores de Vértigo tras dichos de Yerko a Daniella Chávez

09:56 “La explicación de ellos es que no censuramos nada, no puede ser” dijo el conductor de Chilevisión luego de las palabras del personaje que ofendieron a la modelo.

El animador Jean Philippe Cretton, criticó a los conductores de Vértigo, Martín Cárcamo y Diana Bolocco, luego de que justificaron no haber intervenido en los dichos del personaje Yerko Puchento a la modelo Daniella Chávez, apuntando a que en el espacio no se censuraba.

En el late “Síganme los buenos”, Cretton planteó que la rutina del personaje que interpreta Daniel Alcaíno fue un hecho “muy desubicado”. “No siento que una mujer por el hecho de hacer fotos sexys, dé para que la ecuación sea rotularla de inmediato de una mujer caliente o calientasopa. Es agresivo, es agresivo hasta en las palabras” planteó.

“Me hubiese gustado que si eso pasara el público se hubiese quedado en silencio por ejemplo y alguien, un conductor o alguien de los que hubiese estado ahí hubiese dicho ‘no me parece’, y se genera un quiebre social, cachai, pero si no pasa colado” agregó.

Ante las justificaciones entregadas por los animadores del espacio, sobre que el programa y el personaje son así, Cretton planteó que “la explicación de ellos es que no censuramos nada pero no puede ser, porque sino vas a tener un invitado que diga que Hitler lo hizo bien”.

Respecto del repudio generado por las palabras del personaje, Cretton relativizó que haya una verdadera conciencia al respecto.

“Yo sigo yendo a animar eventos a regiones donde el chiste es ‘oye me comí a tu hermana, porque a tu hermana le dicen la tanto’ y sigue siendo eso, y la gente se sigue riendo de esas cosas. Y la talla en el camarín sigue siendo esa. Entonces estamos recién iniciando un camino que es muy largo, pero no nos dejemos engaña, esto está pasando dentro de un formato de elite, redes sociales y no es el Chile real, todavía nos seguimos riendo de las mismas tonteras” dijo.