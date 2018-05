Autora de libro sobre Menem-Bolocco: "Cecilia es una mujer fría, distante e interesada"

13:20 La periodista Olga Wornat habló de la polémica entre la ex pareja, por el distanciamiento de Máximo con el ex Presidente argentino.

La periodista argentina Olga Wornat, autora del libro "Menem-Bolocco S.A.", se refirió a la nueva polémica entre la ex pareja, a propósito del distanciamiento de Máximo con su padre.

Ayer el ex Presidente culpó a la ex Miss Universo de no dejarlo ver al niño.

En "La mañana de CHV", la trasandina comentó que "hablé con todo el entorno y me dijeron cosas terribles de ella. Creo que Cecilia está utilizando al chico".

"No seamos ingenuos, ¿o nos vamos a creer el cuento de Heidi? Yo no la juzgo, pero ella ha tenido una vida amorosa tormentosa, turbulenta... es una mujer fría, distante e interesada", sentenció.

Wornat sostuvo que "pasan los años y la historia de ambas familias siempre ha sido un conventillo, de escándalo en escándalo".

"Nunca creí que hubo amor ahí. Quizás hubo un entusiasmo por el lado de Carlos Menem para su ego... casarse con una ex Miss Universo a la que le llevas 30 años, guau. Pero de parte de Cecilia, jamás", añadió.