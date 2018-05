Ignacio Lastra se indignó con "Intrusos": "¿Hasta cuándo tratan de ganar dinero con mi nombre?"

16:42 El ex chico reality se lanzó contra el programa de La Red, que habló de un supuesto "pacto" que Julia Fernandes habría roto para no hablar públicamente del accidente que ambos sufrieron.

El ex chico reality Ignacio Lastra se indignó con el programa farandulero "Intrusos" de La Red, esto luego que hablaran de un supuesto "pacto" que habría roto su ex polola, Julia Fernandes, para no hablar públicamente del accidente de tránsito que ambos sufrieron el año pasado.

Según el espacio conducido por Alejandra Valle, la familia del modelo acordó con la brasileña no entregar mayores detalles de lo sucedido a los medios, algo que no habría hecho en su declaración ante la justicia.

En el espacio, el periodista Michael Roldán afirmó que Fernandes no mintió sobre el caso, donde se indaga un presunto consumo de alcohol, lo que habría generado la ira de Lastra, que supuestamente le reclamó y la bloqueó de su WhatsApp.

Tras estas afirmaciones, el modelo hizo publicaciones en sus historias de Instagram, pidiendo tranquilidad para él y su familia.

"¿Hasta cuándo tratan de ganar dinero con mi nombre? Y tratan de ensuciar la reputación de mi familia… Dios, sólo pido un poco más de fuerza y energía para que retomen su perfecta vida y yo pueda tratar de recuperar la mía", expresó.

En otra imagen publicó un texto que decía "Próximamente en las mejores carteleras de cine: 'Una dimensión desconocida'", adjuntándola con un pantallazo del programa.