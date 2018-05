Jennifer Love Hewitt se disculpó por su aspecto en una alfombra roja

21:20 La actriz estadounidense fue criticada por su look en un evento de Fox en Nueva York. "Literalmente, me estaba derritiendo", afirmó.

La actriz estadounidense Jennifer Love Hewitt (39 años) se disculpó con sus fans luego de recibir duras críticas por su aspecto en la alfombra roja de la cadena Fox, la que se realizó a principio de esta semana en Nueva York.

En sus historias de Instagram, la recordada protagonista de la película "Sé lo que hicieron el verano pasado" y la serie "Party of Five" respondió a los cuestionamientos, y reconoció que tanto su ropa como el calor del lugar influyeron en su desmejorado look.

"Han sido unos días muy intensos. Vamos al Upfront ayer y nadie me dice que el día va a ser como 12 horas y la humedad va a ser casi del 100% en la ciudad de Nueva York. Entonces, solo tengo que disculparme. ¿Viste un traje negro? No es buena idea. ¿No llevaba suficiente laca para el cabello? También es una mala idea", expresó.

Love Hewitt agregó que "solo tengo que disculparme por lo mal que me veo en todas las fotos que han salido. Literalmente, me estaba derritiendo. Cuando llegué a la alfombra roja, honestamente me estaba derritiendo. Tenía el pelo liso, mi maquillaje se me escapaba de la cara y parecía que me había olvidado completamente de que era una actriz en este negocio que se supone que debe verse (perfecta) cuando pisas la alfombra roja".

La actriz, que recientemente se unió al elenco de la serie "9-1-1", se había alejado de este tipo de actividades, por lo que su presencia era muy esperada por los medios.