Diana Bolocco defendió a su hermana Cecilia del ataque de Carlos Menem: "Máximo no tiene papá"

11:48 La conductora de Vértigo respondió a los dichos del ex presidente argentino, quien responsabilizó a la ex Miss Universo del distanciamiento con su hijo Máximo. La animadora de Canal 13 dijo que el trasandino nunca apoyó al adolescente.

La animadora Diana Bolocco defendió en el matinal de Chilevisión a su hermana Cecilia, quien fue atacada por su ex marido, Carlos Menem y la hija de éste, Zulema y, responsabilizada por la distancia entre el ex presidente argentino con Máximo, el hijo que tienen en común.

"Como sé que la Cecilia no va a hablar, así que tengo el deber moral. Cecilia ha sido mamá y papá por 14 años. No recibe ayuda" dijo Bolocco, sobre su hermana.

La conductora del estelar Vértigo dijo que "Máximo no recibe ningún tipo de ayuda por parte de su papá. No recibe un llamado siquiera para el cumpleaños ni para la Navidad. Lo único que han hecho con Máximo es hacerle daño".

"La Cecilia lo acompañó y ha recibido humillaciones gigantescas como dejarlo en la calle. Y van los custodias a buscarlos. Ni siquiera puede acercarse a la casa donde vive Carlos. Las puertas de su casa no están abiertas para Máximo", dijo Bolocco en respuesta a los dichos del ex mandatario argentino sobre su hijo.

"Ha hecho esfuerzos por comunicarse con su papá y él ni siquiera le contesta el teléfono. Para mím, su papá y la hija de su papá pertenecen a un mismo grupo de gente que tiene que estar lo más lejos posible de mi sobrino (…) me parece de una bajeza gigante, porque no apoyó a Máximo de ningún punto de vista: ni económico, ni emocional ni de crianza. Máximo no tiene papá. Esa es la verdad".