Steffi Méndez confesó su tristeza por la distancia con su familia

Steffi Méndez se emocionó en el matinal Mucho Gusto de Mega, cuando comentó su situación familiar, debido a la lejanía con su hermano y sus padres que se encuentran viviendo en Europa.

Entre lágrimas, la joven, según consignó LUN, dijo que "no puedo evitar llorar y que me dé pena porque estoy pasando por un proceso que los extraño demasiado. He compartido con mis amigos que están con sus familias y eso me aprieta el corazón".

"Me dan ganas de dejar todo tirado y romper contratos, mi familia es lo más importante en mi vida" dijo Méndez.

A la joven, además, la sorprendieron con un video de su padre, DJ Méndez, en el que le manifestó que "hijita mía a pesar de la distancia la extrañamos eternamente, pero estoy orgullosísimo, feliz de todo lo que veo. Espero poder verte por acá pronto y que se quede acá, y que se quede al lado mío para siempre, sería lo mejor".