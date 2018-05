Emilia Clarke: "Me sorprende el volumen de interés en que me quité la ropa"

La actriz Emilia Clarke, que tiene un rol protagónico en la película Solo de Star Wars, manifestó su molestia, porque aún le siguen preguntando por sus escenas de desnudos en Game of Thrones, donde interpreta a Daenerys Targaryen.

En dichos a The Hollywood Reporter la actriz dijo que "me sorprende el volumen de interés en que me quité la ropa (en GOT)".

"No subí al escenario y dije 'qué pasa muchachos'¡chequeen esto (apuntando sus pechos)!. Eso sucedió, asumí un personaje y al personaje le pasaron cosas".

Clarke dijo que "es algo que me preguntan más que por cualquier otra cosa. Realmente es algo que me resulta difícil de manejar".