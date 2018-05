Actor Juan Pablo Miranda fue acusado por su expareja por violencia física y psicológica

El actor Juan Pablo Miranda, que fue integrante del elenco de la teleserie "Wena Profe" de TVN, fue acusado de violencia física y psicología a su expareja, la también actriz Paloma Amaya.

En su cuenta de Facebook, la mujer aseguró que los hechos ocurrieron entre 2010 y 2011, mientras buscaba financiamiento para un proyecto teatral en el que participaba como coautora del guión.

"La relación que al poco tiempo se volvió abusiva por parte de él que era muy celoso, controlador, manipulasor, depresivo y machista", señaló.

Tras esto afirmó que "me trataba de maraca por haber salido con uno de sus amigos rompía cosas de su departamento, me gritaba, me empujaba y me tironeaba para que lo escuchara seguir gritándome cuando yo quería escapar de su departamento".

Luego, Amaya relató el que habría sido un violento episodio de secuestro, el que habría surgido luego que ella saliera a carretear sola y de una broma.

"Él cerró la puerta con llave. Luego cerró todas las ventanas de su departamento amenazando con matarse y de matarme también si gritaba o pedía ayuda. No paraba de insultarme y de decirme que en verdad me iba a dejar salir y que ojalá me mataran y me reventaran en la calle. Pero se acostó boca abajo a dormir con las llaves debajo de él y lloraba murmuraba a ratos que yo lo hacía hacer esas cosas, que era mi culpa, que cuando iba a dejar de hacerle daño. Que era mala con él", expresó.

En declaraciones a Bío-Bío , Miranda dijo desconocer la publicación de la denuncia en las redes sociales, aunque admitió que vivió conflictos con su expareja, los que no detalló.

"Yo en ese momento tuve una situación con ella. Le dije que iba a llevar esto a los Tribunales y se acabó. Fue hace años", dijo.

El actor afirmó que el conflicto lo resolverá de forma privada y que no entregaría más declaraciones sobre el tema.