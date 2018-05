Chino Ríos respondió críticas por su aspecto: "Yo me miro y puta que me siento bien"

Marcelo "Chino" Ríos compartió un breve mensaje en sus redes sociales donde admitió que se siente muy bien en relación a cómo luce físicamente.

El extenista nacional quiso responder a todas las críticas que ha recibido por su apariencia. En agosto del año pasado admitió que se hizo una cirugía en los ojos, para sacarse las bolsas y las arrugas.

Según él, compartió una imagen en redes sociales sólo para ver cómo reaccionaba la gente. Ahora volvió a subir una fotografía de un primer plano de su rostro

"La gente me huevea (sic) por que me operé pero yo me miro y puta que me siento bien, según yo quedé mucho mejor que antes... tan equivocado estoy??", publicó.