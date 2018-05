Luis Fonsi se lleva 5 Premios Billboard y Ozuna se impuso en "artista latino del año"

Luis Fonsi se llevó un total de cinco Premios Billboard el domingo por el remix de "Despacito" con Daddy Yankee y Justin Bieber. Ozuna, fuera de cámara, fue anunciado como el ganador de dos.

"Muchísimas gracias por acoger una canción mayormente en español", dijo el astro puertorriqueño al aceptar el galardón "Hot 100 song", el único que recibió durante la gala televisada.

"Esto es para mis hermanos latinos, para los inmigrantes, los 'dreamers', para todos los hispanohablantes a los que les dicen 'habla inglés', esto es para ustedes".

Además obtuvo los premios a la canción latina del año, canción streaming (video), colaboración del año y canción más vendida a menos de un mes de haber arrasado con seis trofeos en los Premios Billboard de la Música Latina.

Ozuna, la nueva sensación del reggaetón y el trap también de Puerto Rico, se impuso en la categoría de artista latino del año, superando a músicos más veteranos como J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Romeo Santos. También se llevó el premio al álbum latino del año por "Odisea", su primera producción.

En las presentaciones, Janet Jackson estremeció la gala de los Billboard con una enérgica y poderosa interpretación de sus éxitos pasados en una semana épica que incluyó la celebración de su 52do cumpleaños y el 25to aniversario de su emblemático álbum "janet.".

Bruno Mars hizo una aparición sorpresa para presentar a la cantante, quien fue laureada con el Premio Ícono el domingo.

Otro momento memorable fue cuando BTS, que ganó el premio al artista, redes sociales, el domingo, actuó en el escenario.

Clarkson lució enormes orejeras al presentar al grupo de K-pop, que fácilmente recibió el más fuerte aplauso de la audiencia a lo largo de la noche. Cada vez que se mencionó su nombre, o cuando la cámara enseñaba a los miembros de la banda, el público estallaba de emoción.

El grupo de siete integrantes bailó hábilmente mientras cantaba "Fake Love", el sencillo de su álbum "Love Yourself: Tear", lanzado el viernes.

Ed Sheeran, quien no asistió pero actuó desde Dublín, se llevó el máximo premio de la noche -- el de artista del año -- superando a Mars, Drake, Kendrick Lamar y Taylor Swift.

Pero Swift no se fue con las manos vacías. La cantante se alzó con los premios a mejor artista femenina y álbum más vendido por "reputation."

Dijo que antes de crear "reputation" se sintió "realmente incomprendida por mucha gente".

"Gracias por hacerme sentir comprendida de nuevo", le dijo Swift a sus fans.

Antes de presentar el premio de Fonsi, the Chainsmokers y Halsey recordaron a Avicii, el DJ y productor que murió el mes pasado a los 28 años. The Chainsmokers también rindió homenaje a Avicii cuando el dúo ganó el premio al mejor artista dance/electrónico.

"Queremos dedicarle este premio a Avicii", dijo Andrew Taggart, agregando que el músico sueco "nos inspiró a todos, influenció nuestra música".

"Lo extrañaremos", dijo Taggart. "Espero que hayas encontrado la paz".

Camila Cabello ganó el premio a los logros en las listas de popularidad y además se ganó al público con su interpretación de "Havana", mientras Mila Kunis y Rebel Wilson cantaban y bailaban alegres el éxito de la estrella de origen cubano.

Su excompañera de Fifth Harmony Normani fue feroz en su interpretación de "Love Lies" junto a Khalid; Grande siguió las emotivas palabras de Clarkson con una enérgica versión de "No Tears Left to Cry"; y el número de John Legend terminó con una foto de su bebé recién nacido en las enormes pantallas del recinto.

Jennifer López interpretó su nuevo sencillo en "spanglish", "Dinero".

Para cerrar el espectáculo, Salt-N-Pepa cantaron "Push It" y "Whatta Man" acompañadas por el grupo de R&B En Vogue e incluso Clarkson.