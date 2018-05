Khloé Kardashian mostró su panza después de tener a su hija

Khloé Kardashian mostró en redes sociales cómo quedó su cuerpo después de dar a luz. Hace un mes y una semana que la modelo tuvo su hija True Thompson, luego que se adelantara el parto al conocer imágenes donde su pareja, el basquetbolista Tristan, le era infiel.

"Cinco semanas después de tener al bebé. Me siento genial. La memoria muscular es real, porque mis músculos todavía están aquí debajo", escribió en Snapchat.

Muchos de sus seguidores la criticaron por estar pendiente de su físico constantemente, incluso durante su embarazo compartía sus entrenamientos para evitar sumar kilos de más.

"Es mucho más difícil de lo que te imaginas. He estado trabajando durante once días y me siento realmente bien, pero cansada. Mi cuerpo está dolorido porque está volviendo a despertarse. Lo que me molesta es que he leído por Twitter que piensan que me estoy centrando demasiado en cuerpo (...) El deporte es mi santuario y es algo que amo hacer", escribió en otros de los videos que compartió.