Augusto Schuster generó opiniones divididas con radical cambio de look

El cantante de 25 años se "rapó al cero" y a muchos de sus seguidores no les gustó para nada su nuevo estilo calvo.

El cantante Augusto Schuster sorprendió a sus fanáticos con un radical cambio de look que compartió en sus redes sociales.

El actor de 25 años se rapó al cero y publicó un breve mensaje junto a su fotografía: “Cambios. Con todo para este 9 De Junio en el Teatro Oriente!”.

Aunque la imagen alcanzó más de 59 mil "me gusta", recibió varias críticas por parte de sus seguidores: "No! que te hiciste", "la cagaste weon (sic)", "era tan lindo", "te ves horriblemente guapísimo", "feo", "me decepcionaste", entre otros mensajes.