Camila Cabello fue internada de urgencia tras su show en los Billboard Music Awards

Preocupados quedaron los fans de la cantante de origen cubano Camila Cabello, esto luego que ella misma revelara que tuvo que ser internada de urgencia luego de su presentación en los Billboard Music Awards, los que se realizaron el domingo pasado en Nevada, Estados Unidos.

La ex integrante de la girl band Fifth Harmony contó que tras actuar con Pharell Williams no se sintió bien, por lo que decidió ir a un centro de salud, donde fue hospitalizada.

"Ayer, después de mi actuación en los Billboard, me empecé a encontrar muy mal y acabé en el hospital para que me hicieran una revisión. Me hicieron un montón de tests y todo está bien, pero el diagnóstico fue básicamente deshidratación y me encontraron un poco de fiebre. Los médicos me han dicho que tengo que descansar o de lo contrario no me pondré bien. Así que desafortunadamente no podré realizar mi actuación en el Reputation Tour mañana en Seattle", expresó.

Cabello lamentó las molestias por la suspensión de sus espectáculos y agregó que "supongo que a veces me fuerzo demasiado a mí misma así que prometo cuidarme mejor".

La artista comenzó su carrera solista hace un poco más de un año. En ese tiempo vino a Chile, siendo parte del cartel del último Lollapalooza.