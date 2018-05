"Alguien que me quite el celular de las manos": los tuits de Bad Bunny que causaron sensación en redes sociales

20:14 La estrella puertorriqueña del trap lanzó una serie de mensajes, que fueron desde la depilación pública, el sexo oral y un particular método anticonceptivo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, uno de los máximos referentes del trap en Latinoamérica, causó sensación en las redes sociales por los particulares comentarios que lanzó a través de las redes sociales.

Durante este martes, el artista centroamericano publicó varios mensajes en su cuenta oficial de Twitter vinculados con temás tan diversos como la depilación pública, el sexo oral y un particular método anticonceptivo.

"USA CONDONES!! O VENTE AFUERAA!!!!! CON TANTO PORNO QUE VEN!!! CUANDO HAN VISTO QUE EN EL PORNO SE LA HECHEN ADENTRO??? SIEMPRE ES EN LA CARAAA! EN LA CARAAAAAA CABROON!!!!! AMIGA!! PIDELA EN LA CARAAA PERO NO ADENTRO!!! NO ES HORA DE TENER HIJOS!!!! (sic)", escribió el músico en uno de sus mensajes.

En otro, Benito Antonio Martínez (su nombre real), expresó lo siguiente: "A manera de experimento, dejense la zona púbica con bellos (dejense el totito pelú) por un tiempo. El o la que no las quiera así o se ponga “piky” se le da bandaaaa. El que te quiere comer te come como sea. A un macho alfa como yo no le molesta (sic)".

Luego, Martínez expresó que "yo prefiero una gordita que una mujer hecha".

Entre todos estos tuis, el reggaetonero lanzó otro comentario que revelaría en algo la razón de los mensajes: "Alguien que me quite el celular de las manos".