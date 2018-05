Pollo Fuentes por los dos hijos que conoció de adultos: "No se puede mentir"

Ayer El cantante y animador contó que ubicó a Sarita Vidal y Jaime Méndez, quienes son fruto de relaciones fuera del matrimonio. "No tengo empacho de que se sepa, pero como personaje me da un poquito de lata que se use como algo extraordinario", expresó.

El cantante José Alfredo "Pollo" Fuentes habló del vínculo que mantiene con Sarita Vidal (51) y Jaime Méndez (46), los dos hijos que conoció de adultos y que fueron fruto de relaciones juveniles fuera del matrimonio.

En una entrevista a "Intrusos", el animador habló sobre su hijo, quien también canta, y a quien conoció hace 11 años. En este caso, la madre del hombre no le contó al intérprete de "Te perdí" que había quedado embarazada.

Vidal, en tanto, fue ubicada en la década de los 80, cuando su padre conducía "Éxito". Ella nació antes que él se casara y tras conocerse logró mantener un vínculo que se extiende por más de tres décadas.

"No me sentía con ganas de ventilar algo tan personal. Una buena relación que tengo con Jaime, una buena relación que tengo con otra hija que nació cuando yo tenía 17 o 18 años (...) y digo que "no tengo empacho de que se sepa, pero como personaje me da un poquito de lata que se use como algo extraordinario".

Por el día que conoció a Jaime, Fuentes contó que fue algo "normal", ya que ambos se contactaron mediante correo y se reunieron en las oficinas del representante del artista en el centro de Santiago. "Cuando lo ví en la oficina dije altiro 'este cabro es hijo mio, se parece mucho a mí, a unos primos mios'", señaló.

Sobre la reacción de su familia ante la llegada de estos dos nuevos hijos, Fuentes expresó que "no se puede mentir", agregando que "en este caso no estás ocultando nada tan terrible".

"Tuve una relación con otras personas y nacieron dos hijos que no tienen ninguna culpa, al contrario es bienvenido. Y si me dices que me arrepiento de esas relaciones yo digo que por ningún motivo, porque hay seres viviendo gracias a esas relaciones", añadió.