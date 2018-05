Anthony Hopkins: "No sé si tengo nietos y no me importa"

El actor Anthony Hopkins confesó que hace 20 años no habla con su única hija, no sabe dónde vive y menos si ya lo convirtió en abuelo.

Abigail Harrison tiene 48 años y nació fruto de su matrimonio con su primera mujer Petronella Barker, de quien se separó en 1970.

En una entrevista con Radio Times, el intérprete dijo que no sabe si tiene nietos. "No tengo ni idea. La gente pierde el contacto. Las familias se rompen, ya sabes cómo funciona eso: 'Sigue adelante con tu vida' y tal. Cada uno toma sus decisiones. No me importa, ni en un sentido ni en otro".

"Tenemos una relación fría. La vida es fría (...) Supongo que somos dos extraños", agregó.